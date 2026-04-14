Döviz ve altın güne nasıl başladı? (14 Nisan 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,6700’dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,7190’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,6390’dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 60,4770’ten satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,3 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 6 bin 808 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 853 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 370 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 767 dolardan işlem görüyor.