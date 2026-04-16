Döviz ve altın güne nasıl başladı? (16 Nisan 2026)

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 44,7450'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yatay seyirle 44,7640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,9250'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 60,8800'dan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 934 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1 altında 6 bin 892 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 934 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 394 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 578 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 üstünde 4 bin 820 dolardan işlem görüyor.