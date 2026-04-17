Döviz ve altın güne nasıl başladı? (17 Nisan 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 44,8040'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,8650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,8660'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 60,6500'dan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,2 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarını yönlendiren ana faktör olmaya devam ediyor.

Altında son durum

Dün dar bir bantta hareket eden gram altın, günü önceki kapanışının hemen üstünde 6 bin 893 liradan tamamladı.

Güne yatay başlayan gram altının fiyatı, saat 09.35 itibarıyla sınırlı yükselişle 6 bin 898 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 370 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 4 bin 783 dolardan işlem görüyor.