Döviz ve altın güne nasıl başladı? (18 Mayıs 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,4950'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 45,5800'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 53,0260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 60,8360'tan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,2 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 647 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 düşüşle 6 bin 641 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 6 bin 647 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 715 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 537 dolardan işlem görüyor.