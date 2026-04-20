Döviz ve altın güne nasıl başladı? (20 Nisan 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 44,8580'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,8780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,8290'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 60,6660'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6 bin 907 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1,1 üstünde 6 bin 968 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 6 bin 907 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 150 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 4 bin 787 dolardan işlem görüyor.