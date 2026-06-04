ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 Mayıs ile biten haftada 225 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

4.06.2026 16:48:080
Paylaş Tweet Paylaş
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 225 bine yükseldi. Piyasa beklentisi, bu sayının 214 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 215 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 bin 500 artışla 214 bin 750'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Mayıs ile biten haftada 8 bin kişi azalarak 1 milyon 777 bine geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta beklentileri aştı

Hazine haftaya 3 ihale ve 4 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine haftaya 3 ihale ve 4 doğrudan satış gerçekleştirecek

Turkcell'den sürdürülebilirlik odaklı projelere küresel yatırım

Turkcell'den sürdürülebilirlik odaklı projelere küresel yatırım

Yorum Yaz