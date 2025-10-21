Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Ekim 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,9650 seviyesinden işlem görüyor.

21.10.2025 10:02:360
Dün düşüş eğiliminde hareket dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 gerisinde 41,7630'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 41,9650 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 48,8310, sterlin/TL de yatay seyirle 56,1980 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 98,8 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 833 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 2,2 artışla 5 bin 855 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 833 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 460 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 4 bin 325 dolarda seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla güvenli liman varlıklara talep azalırken altın fiyatlarında da düşüşler görülüyor.

