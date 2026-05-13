Dünya, Sıfır Atık Forumu için İstanbul’da buluşacak

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın vizyonu ve himayelerinde küresel ölçekte büyüyen Sıfır Atık Hareketi, şimdi dünyanın en kapsamlı çevre ve iklim buluşmalarından birine hazırlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, sıfır atık yaklaşımını yalnızca bir çevre politikası olarak değil; iklim değişikliğiyle mücadelede somut sonuç üreten stratejik bir dönüşüm modeli olarak uluslararası gündemin merkezine taşımayı hedefliyor.

“Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık” temasıyla gerçekleştirilecek forum, Türkiye’nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) giden süreçte küresel ölçekte uygulama hazırlığını hızlandıran en önemli platformlardan biri olacak.

Sıfır Atık Forumu’na ilişkin açıklama yapan Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Vakfımız tarafından ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun şimdiden ülkemiz ve insanlık adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. ‘Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık’ anlayışıyla hayat bulan forumda, 160’tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul’da, ortak evimiz dünya için buluşacak. COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin; çevre

bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı iş birliklerini desteklemesini temenni ediyorum" dedi.

İstanbul, küresel iklim diplomasisinin yeni buluşma noktası olacak

Sıfır Atık Forumu’nun; 160’tan fazla ülkeden 5 binden fazla uluslararası konuğu İstanbul’da buluşturması bekleniyor. Forum kapsamında dünyadan 100’ün üzerinde bakan ile 200’den fazla belediye başkanının da İstanbul’a gelmesi öngörülüyor.

Kamu temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, özel sektör liderleri, yatırımcılar, akademisyenler, girişimler, sivil toplum kuruluşları, şehir yöneticileri ve gençlik temsilcileri aynı platformda bir araya gelerek sıfır atık temelli iklim çözümlerini çok boyutlu biçimde değerlendirecek.

Forum; yalnızca fikir alışverişi yapılan bir toplantı olmanın ötesinde, uygulama hazırlığını hızlandıran, ortaklık mekanizmaları oluşturan, şehirleri ve ülkeleri somut eylem planları etrafında buluşturan güçlü bir dönüşüm platformu olarak yapılandırıldı.

COP31 öncesinde kritik eşik

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olması, sıfır atık yaklaşımının küresel iklim politikaları içerisindeki rolünü daha da stratejik bir noktaya taşıyor. Bu kapsamda İstanbul’da gerçekleştirilecek forum; Antalya’ya giden süreçte ülkeler arası koordinasyonu güçlendiren, uygulama odaklı iş birliklerini artıran ve iklim hedeflerinin sahaya yansımasını hızlandıran önemli bir hazırlık zemini oluşturacak.

“Sıfır Atık Forumu, sürdürülebilirliği teşvik eden küresel bir platform”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, foruma ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu ile amacımız; COP31’e giden süreçte ülkeler, şehirler ve sektörler arasında uygulama odaklı iş birliklerini güçlendirmek ve sıfır atığı küresel iklim eyleminin temel yapı taşlarından biri hâline getirmektir. Antalya’ya giden bu yolda ortak akıl ve kolektif sorumluluk anlayışıyla somut sonuçlar üreten bir dönüşümü birlikte inşa edeceğiz.”

COP31 yolunda yürütülen çalışmalarla toplumun farklı kesimlerinden seslerin dinlendiğini belirten Ağırbaş, “Forum kapsamında, katkı sunmak isteyen tüm katılımcılarla iş birliğine açığız. İklim krizinden en fazla etkilenen toplulukların sesini doğrudan dinliyoruz. Nairobi’de Afrika’nın en büyük gecekondu mahallesini ziyaret etmiştik. Kibera’daki gecekondu mahallesinden on kişiyi Sıfır Atık Forumu’na davet edeceğiz. Yerel yönetimlerle yakın çalışırsak sahadan güçlü ve somut sonuçlar alabileceğimize inanıyoruz. Ortaklarımızla birlikte sahada gerçek bir etki görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Forumun ana hedefi: Taahhütten uygulamaya geçiş

Sıfır Atık Forumu 2026’nın temel yaklaşımı; çevresel taahhütleri uygulanabilir politika araçlarına, şehir ölçekli projelere ve sektör bazlı dönüşüm modellerine dönüştürmek olacak. Bu kapsamda forum; ‘uygulama odaklı ortaklıkların geliştirilmesi’, ‘şehir eylem taahhütlerinin oluşturulması’, ‘finansman mekanizmalarının güçlendirilmesi’, ‘teknoloji ve inovasyon kapasitesinin artırılması’, ‘döngüsel ekonomi modellerinin yaygınlaştırılması’, ‘gıda atıkları ve metan emisyonlarının azaltılması’, ‘sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin geliştirilmesi’ başlıklarında somut çıktılar üretmeyi hedefliyor. Forumun en dikkat çekici yönlerinden biri de yalnızca küresel politika tartışmalarına değil, kısa vadede uygulanabilir ve ölçeklenebilir çözümlere odaklanması olacak.

Yüksek düzeyli bakanlar oturumları düzenlenecek

Forum programı kapsamında kritik sektörlere yönelik yüksek düzeyli bakanlar oturumları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda; ‘Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu’, ‘Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu’ ve ‘Yüksek Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu’ düzenlenecek. Oturumlarda; sıfır atık yaklaşımının sanayi politikalarına entegrasyonu, temiz üretim süreçleri, sürdürülebilir tarım sistemleri, enerji verimliliği, kaynak yönetimi, teknoloji temelli dönüşüm modelleri ve yeşil finansman mekanizmaları ele alınacak.

Kritik tematik başlıklar masaya yatırılacak

Forum boyunca gerçekleştirilecek diğer oturumlarda; ‘döngüsel ekonomi’, ‘plastik atıkların azaltılması’, ‘sürdürülebilir tedarik zincirleri’, ‘şehir bazlı sıfır atık uygulamaları’, ‘kaynak verimliliği’, ‘yeşil finansman’, ‘sürdürülebilir üretim modelleri’ ve ‘atık önleme sistemleri’ gibi başlıklar kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Özellikle şehirlerin uygulama kapasitesini artırmaya yönelik çözümler, yerel yönetimlerin uluslararası iş birlikleri ve özel sektör yatırımları forumun önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Ayrıca farklı ülkelerde uygulanabilecek ölçeklenebilir müdahale modelleri ile bilimsel veri temelli uygulama rehberlerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

Şehirler için uygulama taahhütleri hazırlanacak

Forum kapsamında şehirler için özel iş birliği mekanizmaları da oluşturulacak. Katılımcı şehirler; kısa vadeli uygulanabilir eylem planları, ortak uygulama platformları ve uluslararası iş birlikleri geliştirmeye davet edilecek. Belediyeler arasında bilgi paylaşımını hızlandıracak ağ yapıları kurulurken, şehirlerin atık yönetimi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir yaşam uygulamalarında ortak hareket etmesi teşvik edilecek.

Forum sonunda yol haritası niteliğinde çıktılar açıklanacak

Forum sonunda küresel iklim gündemine katkı sağlayacak kapsamlı politika ve uygulama belgeleri yayımlanacak. Bu kapsamda; “Antalya’ya Giden Yol Bildirgesi”, Şehir Eylem Taahhütleri Paketi, ortaklık ve proje geliştirme mekanizmaları, ölçüm ve hesap verebilirlik notları kamuoyu ile paylaşılacak.

Bu belgeler; ülkeler, şehirler, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları arasında uygulama odaklı iş birliklerini güçlendiren temel referans dokümanlar olarak kullanılacak.

Sıfır Atık Forumu, 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın merkez etkinliği olarak düzenlenecek. Hafta boyunca İstanbul genelinde üniversiteler, kamu kurumları, belediyeler, işletmeler ve vatandaşların katılımıyla çok sayıda çevre ve sürdürülebilirlik etkinliği gerçekleştirilecek. Böylece İstanbul’un, küresel ölçekte yüksek düzeyli politika diyaloğu ile toplumsal farkındalığı aynı zeminde buluşturan örnek bir sıfır atık platformuna dönüşmesi hedefleniyor.