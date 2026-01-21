Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Ocak 2026)

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 43,2570'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yatay seyirle 43,2880'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,7880'den, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 58,2230'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,6 seviyesinde bulunuyor. ABD yönetiminin Grönland konusundaki sert tutumu ve Avrupa ülkelerinden gelen misilleme sinyalleri varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, dolar endeksi ve tahvil piyasalarındaki hareketler dikkati çekti.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 790 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 6 bin 619 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 2,6 değer kazancıyla 6 bin 790 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 312 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 28 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda artan siyasi ve jeopolitik risklerle 4 bin 888,1 dolarla rekor seviyeyi test eden altının ons fiyatı, dünkü kapanışın yüzde 2,7 üzerinde 4 bin 884 dolarda seyrediyor.