3 büyük kulüp sezonun ilk yarısını zararla kapattı

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre 3 kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Yaklaşık 26,5 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 28,9 milyar lirayı aştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran-30 Kasım arasını kapsayan ilk 6 ayını, 2 milyar 415 milyon liralık zararla kapattı. Bu zararın kasım ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 49,2 milyon avroya tekabül ediyor. Söz konusu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 44 milyon avro zarar etmiş, sezonu da yaklaşık 190 milyon avroluk zararla noktalamıştı.

En fazla zarar Beşiktaş’ta

Bağımsız denetçilerin raporları uyarınca şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Beşiktaş, 1 milyar 409 milyon lirayla (28,71 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar toplamda 6 milyar 672 milyon liralık gelire ulaşsa da 8 milyar 82 milyonluk giderle, gelirinden yüzde 21 daha fazla harcama yaptı.

Fenerbahçe’nin bu dönemdeki zararı 918 milyon lira (18,7 milyon avro) oldu. Toplamda 8 milyar 119 milyon lira gelire uzanan sarı-lacivertli kulüp, kazandığının yüzde 11 daha fazlasına tekabül eden 9 milyar 38 milyon liralık gidere engel olamadı.

Galatasaray ise 11 milyar 701 milyon liralık gelirle üç kulüp içinde en fazla gelire ulaşan kulüp konumunda bulunuyor. Buna karşın 11 milyar 788 milyon lira harcayan sarı-kırmızılı kulüp, gelir kalemini yüzde 0,75 aşarak 87 milyon liralık (1,77 milyon avro) zarardan kurtulamadı.

Üç büyüklerin toplam borcu 61 milyar lirayı aştı

Şirketlerin 30 Kasım 2025 itibarıyla toplam borçları 61,02 milyar liraya ulaştı. Galatasaray’ın 22,75 milyar lirayla başı çektiği borç tablosunda, Fenerbahçe’nin 19,22 milyar lira ve Beşiktaş’ın 19,05 milyar lira borç yükü bulunuyor. Toplamda 61,02 milyar liralık borcun döviz kuruyla karşılığı 1,24 milyar avro. Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin kasasında ve bankada bulunan “nakit ve nakit benzerleri” varlıkların, toplam yükümlülüklerden çıkarılmasıyla net borca ulaşılmaktadır. Buna göre Galatasaray’ın 22,67 milyar lira, Beşiktaş’ın 18,83 milyar lira ve Fenerbahçe’nin 18,34 milyar lira olmak üzere 3 kulübün toplam 59,84 milyar liralık (1,22 milyar avro) net borcu bulunuyor.

Kısa vadeli borçlar, dönen varlıkların yaklaşık 4 katı

Şirketlerin kısa vadeli borçlar toplamı, aynı dönemde şirketlerin nakde çevirebileceği/satabileceği mal varlıklarından (dönen varlıklar) yaklaşık 4 kat daha fazla. 30 Kasım itibarıyla Galatasaray’ın 16,28 milyar, Fenerbahçe’nin 15,33 milyar ve Beşiktaş’ın 11,43 milyar olmak üzere toplam 43,04 milyar lira (877 milyon avro) kısa vadeli borcu bulunuyor. Şirketlerin bu yükümlülükleri yerine getirmek için kullanabileceği varlıklar toplamı ise 11,69 milyar lira (238 milyon avro). Diğer bir deyişle kulüpler, kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 31,35 milyar liralık (639 milyon avro) ek kaynak bulmak zorunda.

“Şirketlerin devamlılığına ilişkin ciddi şüphe ve belirsizlikler var”

Mali tabloları inceleyen birbirinden farklı 3 bağımsız denetçi, şirketlerin sürekliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler bulunduğu konusunda birleşiyor. Denetçiler, hazırladıkları raporlarda üç şirket için de şu ifadeleri kullandı: “(Mali tablolar) Grup’un sürekliliğine ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir.”

NOT: Trabzonspor’un borsaya açık şirketi Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş , 6 aylık finansal raporların KAP’a bildirimi için, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 20 Mart 2026 tarihine kadar ek süre talep etti.