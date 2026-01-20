Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

20.01.2026 10:18:140
Paylaş Tweet Paylaş
Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ALVES) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ALVES)

%900 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,166 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

3 büyük kulüp sezonun ilk yarısını zararla kapattı

3 büyük kulüp sezonun ilk yarısını zararla kapattı

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları negatif seyrediyor

Yorum Yaz