Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Ekim 2025)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,9760 seviyesinden işlem görüyor.

22.10.2025 10:01:090
Dün yükseliş eğiliminde hareket dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 41,9710'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.10 itibarıyla yatay seyirle 41,9760 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 48,7620, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 56,0680 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile planlanan görüşmenin gerçekleşmeme ihtimaline yönelik söylemi varlık fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Dolar endeksi dün yüzde 0,4 artışla 98,96 seviyesinde kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 98,89'da seyrediyor.

Altında son durum

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 4,9 azalışla 5 bin 567 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 5 bin 584 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 920 liradan, Cumhuriyet altını 39 bin 540 liradan satılıyor.

Güne artışla başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 4 bin 140 dolarda seyrediyor.

Kıymetli metal grubunda bulunan altın ve gümüşte dün oluşan satış baskısı dikkati çekti. ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, dolar endeksindeki toparlanma ve yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi, üst üste rekor kıran altın fiyatlarında düzeltme hareketini tetikledi.

