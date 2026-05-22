Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Mayıs 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,5740'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 45,7430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 53,1050'den ve sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 61,7060'tan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,2 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 654 liradan tamamladı.

Güne yatay başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6 bin 653 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 940 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 560 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 525 dolardan işlem görüyor.