Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Nisan 2026)

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2 altında 6 bin 812 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 260 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 765 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,9250 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,8793'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,9250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,7920'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 60,7330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 98,3 seviyesinde seyrediyor.