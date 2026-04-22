Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Nisan 2026)

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 881 liradan işlem görüyor.

22.04.2026 10:01:220
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Nisan 2026)

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2 altında 6 bin 812 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 260 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 765 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,9250 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,8793'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,9250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,7920'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 60,7330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 98,3 seviyesinde seyrediyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tüketici güven endeksi Nisan'da yüzde 0,5 arttı

Tüketici güven endeksi Nisan'da yüzde 0,5 arttı

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Kartlı ödemelerin tutarı Mart'ta 2,6 trilyon lira oldu

Kartlı ödemelerin tutarı Mart'ta 2,6 trilyon lira oldu

Yorum Yaz