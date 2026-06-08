Yılın En İyi Ekonomi Haberi ve Araştırması Ödülü Capital Dergisi'nden Özlem Aydın Ayvacı’ya verildi

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 18. ke düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

EGD'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen törene, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Paşahan ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı, iş dünyası temsilcisi ve ekonomi gazetecisi katıldı.

Törende, bu yıl yaklaşık 150 eserin başvurduğu yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu.

Etkinlikte konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ekonomi gazetecileri ile iş dünyası arasında güçlü bir bağ bulunduğunu belirterek, yapılan üretimin, yatırımın ve ihracatın toplumla buluşmasında ekonomi medyasının kritik bir rol üstlendiğini bildirdi.

İş insanlarının ortaya koyduğu çalışmaların geniş kitlelere ulaşmasının ekonomi gazetecilerinin emeği sayesinde mümkün olduğunu kaydeden Gültepe, "Bizler ne kadar üretim yaparsak yapalım, ne kadar ihracat gerçekleştirirsek gerçekleştirelim, bunları kendi başımıza anlatma şansımız yok. Yapılan işlerin anlam kazanması, değer oluşturması ve toplum tarafından bilinmesi sizlerin kalemleri, ekranları ve haberleri sayesinde mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

Gültepe, iş dünyası temsilcileri ile ekonomi medyasının aynı ekosistemin ayrılmaz parçaları olduğunun altını çizdi.

- "Güçlü ekonomi, güçlü ekonomi basınıyla mümkün"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de ekonomi gazeteciliğinin üretimden yatırıma, ihracattan girişimciliğe kadar ekonomik hayatın temel unsurlarını toplumla buluşturan stratejik bir görev üstlendiğini bildirdi.

İçinde bulunulan dönemde doğru bilgiye erişimin, güvenilir analizin ve nitelikli haberciliğin öneminin arttığını vurgulayan Avdagiç, "Küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğü bir süreçte ekonomi basını güven ortamının oluşmasına önemli katkı sunuyor. EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri artık Türkiye'nin köklü ve saygın mesleki ödüllerinden biri haline geldi. Güçlü ekonomi ancak güçlü bir iş dünyası ve güçlü bir ekonomi basınıyla mümkün." açıklamasında bulundu.

- "Ekonomi gazetecileri iş dünyası ile toplum arasında köprü kuruyor"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise ekonomi gazeteciliğinin iş dünyası ile toplum arasındaki en önemli köprülerden biri olduğunu belirterek, üretimin ve ekonominin gerçeklerinin iş dünyasında ortaya çıktığını ancak bunların vatandaşla buluşmasını ekonomi gazetecilerinin sağladığını anlattı.

Ekonomi haberciliğinin yıllar içinde büyük bir gelişim gösterdiğini kaydeden Bahçıvan, bu başarıda EGD'nin ve mesleğe emek veren gazetecilerin önemli payı bulunduğunu belirtti.

- "Ekonomi yayıncılığına yönelik yeni ödül kategorileri oluşturmayı planlıyoruz"

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan da ekonomi haberciliğinin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, bir dönem gazetelerin ve televizyonların en güçlü bölümlerinden olan ekonomi servislerinin bugün eski kalabalık günlerinden uzaklaştığını aktardı.

Buna karşın ekonominin hayatın her alanındaki etkisinin arttığını kaydeden Arslan, şu açıklamalarda bulundu:

"Şirketler büyüyor, finansal piyasalar daha karmaşık hale geliyor, anlatılması gereken ekonomi büyüyor ama bunu anlatan kadrolar küçülüyor. Ekonomi gazeteciliğinin güçlenmesi sadece gazetecilerin değil, iş dünyasının da meselesidir. Çünkü sağlıklı kararlar ancak sağlıklı bilgiyle alınabilir. Biz ekonomi haberciliğini sadece piyasaların değil, hayatın haberi olarak görüyoruz."

Arslan, dijital yayıncılığın yükselişine dikkati çekerek, gelecek yıldan itibaren dijital ekonomi yayıncılığına yönelik yeni ödül kategorileri oluşturmayı planladıklarını bildirdi.

- Ödüller sahiplerini buldu





Törende, 18. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Yazılı basında "En İyi Haber ve Araştırma" kategorisinde ödül "Dijital Göçebe" yazı dizisiyle Milliyet Gazetesi'nden İsmail Şahin ile "35 Kategoride Müthiş Erime" haberiyle Capital'den Özlem Aydın Ayvacı'nın oldu.

İnternette Sinan Sayrugaç anısına verilen "En İyi Haber ve Araştırma" ödülü "Dünya Üçüncüsü Kokoreçin Standardı Yok" başlığıyla Habertürk.com'dan Ahmet Hamdi Girgin'e verildi.

Televizyonda "En İyi Haber" ödülü "Suudi ACWA'dan Türkiye'de Güneş Enerjisine 2 Milyar Dolarlık Yatırım Hazırlığı" haberiyle CNBC-e televizyonundan Emre Eser'in oldu.

Yazılı basında "Söyleşi/Röportaj" kategorisinde "Maddi Destek Bulamıyoruz" haberiyle Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç ödül alırken, televizyonda ise "Nasdaq Inc. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Edward Knight Röportajı" ile A Para'dan Rıfat Fırat ödüle layık bulundu.

"Osman Saffet Arolat Yılın Yazarı" ödülü Para Dergisi'nden İdriz Çokal'ın oldu.

"Yılın Ekonomi Programı" ödülüne televizyonda "Ekonomik Görünüm" ile Bloomberg HT'den Hande Demirel, radyoda TRT Radyo'dan Ahmet Falih Akıcı değer görüldü.

"Esen Salihoğlu Yerel Basın Ödülü", "Çocuklar Aç, Veliler Çaresiz" haberiyle İlkses'ten Kemal Özkurt'un olurken, "Namık Ahıska Özel Ödülü"nü "Kapıya Teslim Kaçakçılık" haberiyle Sözcü'den Ali Can Polat aldı.

- AA Finans Haberleri Başmuhabiri Kaya'ya "Nezih Demirkent Özel Ödülü"

Nezih Demirkent Özel Ödülü'nü "Portre/Zirvedeki Türkler - Onur Genç" haberi ile AA Finans Haberleri Başmuhabiri Nuran Erkul Kaya aldı.

"Bülent Yardımcı Özel Ödülü", "Yapay Zekayı Ahıra Soktu, Verimi Yüzde 20 Artırdı" haberiyle Dünya'dan Sevilay Çoban'ın, "Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü" Posta'dan Nevzat Akdere'nin, "Metiner Sezer Jüri Teşvik Ödülü", "Yazdığı Kodlamayla Dünya Birincisi Olan Lise Öğrencisi" haberiyle TRT Haber'den Esra Hatice Yılmaz'ın oldu.

"Jüri Özel Ödülü"nü ise "Komşuda Bir Ailenin Aylık Masrafıyla Türkiye'de 1 Kişi Yaşayamıyor" haberiyle sözcü.com.tr'den Büşra Kapan ve "Gita Gopinath Röportajı" ile Bloomberg HT'den Çağlar Kuzlukluoğlu ve Cengiz Güven layık görüldü.

Türk ekonomi basınına uzun yıllar boyunca yaptıkları katkılar, yetiştirdikleri gazeteciler ve mesleğe sundukları değerli hizmetler nedeniyle Vahap Munyar, Hakan Güldağ ve Meliha Okur'a "Onur Ödülü" takdim edildi.