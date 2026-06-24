Döviz ve altın güne nasıl başladı? (24 Haziran 2026)

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 6 bin 141 liradan tamamlamıştı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 108 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 181 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 553 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 88 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,4970 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,4700'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,4970 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 52,8970'ten ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 61,3840'tan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi ve bu yöndeki ilk adımın zamanlamasına ilişkin tahminlerin aralıktan eylüle çekilmesi, varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.