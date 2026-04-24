Döviz ve altın güne nasıl başladı? (24 Nisan 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,0250 seviyesinden işlem görüyor.

24.04.2026 09:51:37
Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,9833'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,0250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,6220'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 60,6580'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üstünde 98,3 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 777 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 6 bin 789 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 777 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 145 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 510 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 4 bin 681 dolardan işlem görüyor.

