Döviz ve altın güne nasıl başladı? (24 Nisan 2026)

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,9833'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,0250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,6220'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 60,6580'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üstünde 98,3 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 6 bin 789 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 777 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 145 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 510 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 4 bin 681 dolardan işlem görüyor.