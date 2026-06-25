Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Haziran 2026)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,5150 seviyesinden işlem görüyor.

25.06.2026 10:05:030
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Haziran 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,4950'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yatay seyirle 46,5150 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 52,9450'den ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 61,3970'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,6 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 956 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 5 bin 979 liradan tamamlamıştı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 956 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 950 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 625 liradan satılıyor.

Dün 3 bin 959 dolarla Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı günü yüzde 2,7 azalışla 3 bin 999 dolardan tamamladı.

Altının onsu bugün yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 978 dolardan işlem görüyor.

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