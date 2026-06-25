Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Haziran 2026)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,5150 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,4950'den tamamlamıştı.
Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yatay seyirle 46,5150 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 52,9450'den ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 61,3970'ten işlem görüyor.
Dolar endeksi yatay seyirle 101,6 seviyesinde bulunuyor.
Altında son durum
Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 956 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 5 bin 979 liradan tamamlamıştı.
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 956 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 950 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 625 liradan satılıyor.
Dün 3 bin 959 dolarla Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı günü yüzde 2,7 azalışla 3 bin 999 dolardan tamamladı.
Altının onsu bugün yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 978 dolardan işlem görüyor.