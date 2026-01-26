Döviz ve altın güne nasıl başladı? (26 Ocak 2026)

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 43,3820 seviyesinden işlem görüyor.

26.01.2026 10:09:440
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 43,3640'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,3820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 51,4870'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 59,3130'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 80 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 6 bin 947 liradan tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla yüzde 1,9 artışla 7 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 850 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 200 liradan satılıyor.

