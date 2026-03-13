Ücretli çalışan sayısı Ocak'ta yıllık yüzde 0,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 15 milyon 444 bin 683 oldu.

13.03.2026 11:48:000
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ocak 2025'te 15 milyon 410 bin 257 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta yüzde 0,2 artışla 15 milyon 444 bin 683 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 arttı.

- Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta, Aralık 2025'e göre yüzde 0,4 azalış sergiledi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 2,1 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış gösterdi.

