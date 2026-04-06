Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Nisan 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,5920'den tamamladı.

Dolar/TL saat 10.00 itibarıyla yatay seyirle 44,5980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 51,4760'tan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 58,9970'ten satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 100,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin salı gününe kadar olumlu ya da olumsuz bir gelişme beklentisi öne çıkarken, bölgeden gelen haber akışı varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 679 liradan işlem görüyor.

Altının gramı cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 6 bin 704 liradan tamamladı.

Haftaya negatif başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 6 bin 679 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 455 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 693 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 659 dolardan işlem görüyor.