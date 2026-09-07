Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Eylül 2026)

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 48,4400 seviyesinde bulunuyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,4330'dan tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,4400 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 56,3140'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,5780'den işlem görüyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,1 seviyesinde bulunuyor.
Güçlü ABD istihdam verilerinin faiz beklentilerini yukarı taşıması ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin artması, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Altında son durum
Gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 840 liradan işlem görüyor.
Cuma günü ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 6 bin 897 liradan tamamlamıştı.
Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6 bin 840 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 195 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 573 liradan satılıyor.
Altının onsu, faiz artışı tahminleri ve güçlenen dolar endeksiyle yeni haftada yüzde 0,9 değer kaybederek 4 bin 389 dolardan alıcı buluyor.