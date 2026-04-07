Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Nisan 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,6050 seviyesinden işlem görüyor.

7.04.2026 10:15:010
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 44,5740'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,6050'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,5350'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 59,1520'den satılıyor.

Dolar endeksi de yatay seyirle 100 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 660 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6 bin 666,5 liradan tamamladı.

Güne negatif başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 6 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 150 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 645 dolardan işlem görüyor.

