Döviz ve altın güne nasıl başladı? (8 Ekim 2025)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,7110 seviyesinden işlem görüyor.

8.10.2025 10:05:480
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (8 Ekim 2025)

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,6950'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 41,7110 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 48,4620, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 55,8870 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,9 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 400 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü yüzde 0,3 artışla 5 bin 307 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 5 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 920 liradan satılıyor.

Altının onsu bugün 4 bin 38 doları test ederek rekor kırmasının ardından, şu dakikalarda dünkü kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 29 dolar seviyesinde seyrediyor.

Artan ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerden dolayı yatırımcıların ve fonların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Almanya'da sanayi şirketleri Ağustos'ta üretimlerini düşürdü

Almanya'da sanayi şirketleri Ağustos'ta üretimlerini düşürdü

ECB'den temkinli bir mesaj geldi

ECB'den temkinli bir mesaj geldi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (8 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (8 Ekim 2025)

Yapay zeka odaklı girişimlere yatırım yapacak

Yapay zeka odaklı girişimlere yatırım yapacak

Eylül'de en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Eylül'de en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor

Yorum Yaz