Döviz ve altın güne nasıl başladı? (8 Ekim 2025)

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,6950'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 41,7110 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 48,4620, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 55,8870 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,9 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 400 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü yüzde 0,3 artışla 5 bin 307 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 5 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 920 liradan satılıyor.

Altının onsu bugün 4 bin 38 doları test ederek rekor kırmasının ardından, şu dakikalarda dünkü kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 29 dolar seviyesinde seyrediyor.

Artan ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerden dolayı yatırımcıların ve fonların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.