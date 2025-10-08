Kredi kartı borcu yapılandırmasında son gün 10 Ekim

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

Günlük bülten almak istiyorum. Aydınlatma metni kapsamında elektronik ileti almak istiyorum. Abone Ol