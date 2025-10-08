Altının onsu ilk kez 4 bin doları geçerek rekor kırdı

Altının onsu, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle oluşan risk artışının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

8.10.2025 10:18:090
Paylaş Tweet Paylaş
Altının onsu ilk kez 4 bin doları geçerek rekor kırdı

Bu yıla 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve dünyadaki siyasi belirsizlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Bu gelişmelere ABD'de hükümetin kapanması eklenince ons altındaki yükseliş ivmelendi.

Altının onsu bugün ilk kez 4 bin doları aştı. Güne pozitif bir seyirle başlayan ons altın 4 bin 37,10 dolara yükselerek rekor kırdı.

Böylece altının onsu, yıl başından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı.

- ABD'deki bütçe krizinin etkisi

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD'deki bütçe kriziyle ABD'nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

ABD'de hükümetin kapanmasının ülkeye güvensizliği daha da artırdığını belirten analistler, ABD'nin ulusal borcunun da yatırımcıları tedirgin ettiğini dile getirdi. Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının da fiyatlardaki yükselişte etkili olduğunu ifade etti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altının ons fiyatı rekor tazeledi: Neden yükseldi?

Altının ons fiyatı rekor tazeledi: Neden yükseldi?

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Altında 2 ayın en büyük haftalık artışı

Altında 2 ayın en büyük haftalık artışı

Altında yükseliş trendi: 18 Mayıs altın fiyatları

Altında yükseliş trendi: 18 Mayıs altın fiyatları

Gram, çeyrek, yarım: Altın fiyatlarında son durum ve analist yorumu

Gram, çeyrek, yarım: Altın fiyatlarında son durum ve analist yorumu

Gram altın 2021'in zirvesinde

Gram altın 2021'in zirvesinde

Yorum Yaz