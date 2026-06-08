Döviz ve altın güne nasıl başladı? (8 Haziran 2026)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 46,1020 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,0520'den tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 46,1020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 53,1470'ten ve sterlin/TL yatay seyirle 61,4770'ten satılıyor.
Altında son durum
Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 387 liradan işlem görüyor.
Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 altında 6 bin 408 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 630 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 320 liradan satılıyor.
Altının onsu yüzde 0,4 değer kaybıyla 4 bin 449 dolardan işlem görüyor.