Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (13-17 Temmuz 2026)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 37,5 milyon dolarlık hisse senedi, 196,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 43,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) aldı.

23.07.2026 14:57:550
Paylaş Tweet Paylaş
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (13-17 Temmuz 2026)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 37,5 milyon dolarlık hisse senedi, 196,6 milyon dolarlık DİBS ve 43,8 milyon dolarlık ÖST aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 17 Temmuz haftasında 41 milyar 336,9 milyon dolardan 41 milyar 110,8 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 376,1 milyon dolardan 16 milyar 964,7 milyon dolara gerilerken, ÖST stoku da 3 milyar 872,6 milyon dolardan 3 milyar 901,4 milyon dolara yükseldi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Yorum Yaz