Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Eylül 2026)

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 860 liradan işlem görüyor.

9.09.2026 09:59:500
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Eylül 2026)

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 6 bin 784 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,12 üzerinde 6 bin 860 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 244 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 762 liradan satılıyor.

Merkez bankalarına yönelik kuvvetlenen "şahin" tahminler ve yükselen tahvil faizleri dün altını baskıladı. Dün yüzde 1,2 düşüşle 4 bin 355 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde ise yüzde 1 artışla 4 bin 400 dolardan alıcı buluyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 48,4760 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 48,4600'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,4760 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 56,4680'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,7810'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,6 seviyesinde bulunuyor.

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