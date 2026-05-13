Dünya Bankası kuruluşu IFC'ye Türkiye'den üye atandı

Kervan Gıda İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mustafa Başar, IFC'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri havuzuna alındı.

13.05.2026 13:07:220
Farklı ülkelerdeki şirketlerin yönetim kurullarında kadınların ve gelişmekte olan ülke vatandaşlarının rollerini güçlendirmek için kapsamlı bir yaklaşım geliştiren Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşu, son yıllarda nitelikli adayların proaktif bir şekilde temin edilerek, IFC'nin yatırım yaptığı şirketlerin yönetim kurullarında "yetenek çeşitliliğinin" artmasını hedefliyor.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) verdiği eğitim ve destekler neticesinde, yönetsel yetkinliği ve donanımı tescil edilmiş olan Kervan Gıda İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mustafa BAŞAR, IFC'nin Uluslararası Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları listesine dahil edildi. Başar, Türkiye’nin değerli insan kaynağına emek verip, birçok yeteneği yönetim kurulu toplantı simülasyon eğitimlerine alarak son derece etkili ve gerçekçi deneyimler kazanmalarına vesile oldukları için TKYD Başkanı Tamer Saka, genel sekreter Güray Karacar ve proje yöneticisi Müge Engin nezdinde Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ne teşekkür etti.

Özel sektöre odaklanan en büyük küresel kalkınma kuruluşu olan IFC, dünyanın 100'den fazla ülkesinde faaliyet göstererek, bir bölgede edinilen tecrübeleri, başka bir bölgedeki sorunları çözmek için de uyguluyor.

