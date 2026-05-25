Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında %0.8 arttı

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artışla 97,2 değerini aldı.

25.05.2026 11:55:100
Paylaş Tweet Paylaş
Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında %0.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda 96,4 olan endeks, mayısta yüzde 0,8 yükselerek 97,2 değerine çıktı.

Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarak 85,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,4 artışla 101 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 gerilemeyle 109 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 82,1 değerini aldı.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AA Finans, 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans, 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Rusya’da Visa ve Mastercard’ın payı yüzde 17’nin altına geriledi

Rusya’da Visa ve Mastercard’ın payı yüzde 17’nin altına geriledi

Alman sanayisinde son 7 yılda 341 binden fazla istihdam yok oldu

Alman sanayisinde son 7 yılda 341 binden fazla istihdam yok oldu

Yorum Yaz