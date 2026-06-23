Emirates “Dünyanın En İyi Havayolu Şirketi” seçildi

Emirates, Business Traveller Middle East 2026 Ödülleri'nde üst üste 13. kez “Dünyanın En İyi Havayolu” seçilerek sektördeki liderliğini bir kez daha tescilledi.

Emirates, 2026 Business Traveller Middle East (BTME) Ödülleri'nde bir kez daha havacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan “Dünyanın En İyi Havayolu” unvanını kazandı. Havayolu ayrıca “En İyi First Class” ve Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki First Class Lounge ile “Orta Doğu'nun En İyi Havalimanı Salonu” ödüllerine de layık görüldü.

Business Traveller Middle East Ödülleri, iş seyahati sektöründe mükemmelliği ödüllendiren ve bölgenin en saygın seyahat endüstrisi organizasyonları arasında yer alan ödül programlarından biri olarak öne çıkıyor. Kazananlar, Business Traveller Middle East okuyucularının aday gösterme ve oylarıyla belirleniyor. Emirates adına ödülleri, Havayolunun Başkan Yardımcısı ve Ticari İşler Direktörü Adnan Kazim teslim aldı.

Emirates'in elde ettiği bu başarılar, şirketin hem uçuş sırasında hem de yerde müşteri deneyimini sürekli geliştirmeye yönelik kararlılığını yansıtıyor. Havayolunun 219 adet Airbus A380 ve Boeing 777 uçağını kapsayan kapsamlı modernizasyon programı hız kesmeden devam ederken, filoya katılan yeni Airbus A350 uçakları da en güncel kabin ürünleri ve teknolojilerini Emirates'in yaklaşık 140 destinasyondan oluşan küresel ağında yolcularla buluşturuyor. Yenilenen uçaklar ve yeni Airbus A350'ler bugün itibarıyla Emirates'in dünya genelindeki 70'ten fazla noktasında hizmet veriyor ve Dubai'ye seyahat eden, Dubai'den uçan veya Dubai üzerinden bağlantı yapan yolculara daha üst düzey ve tutarlı bir uçuş deneyimi sunuyor.

Emirates'in First Class deneyimi, özel kapalı süitleri, bölgesel lezzetlerden ilham alan isteğe bağlı yemek servisi, seçkin içecekler eşliğinde sunulan sınırsız havyar ikramı, Bulgari imzalı lüks dinlenme kıyafetleri ve seyahat kitleri, Byredo'nun premium cilt bakım ürünleri, A380'lerde yer alan Shower Spa ve Onboard Lounge gibi ayrıcalıklı hizmetleriyle lüks hava yolculuğunda standartları belirlemeye devam ediyor. First Class ve Business Class yolcularına sunulan ayrıcalıklar kabin deneyimiyle de sınırlı kalmıyor. Emirates'in yaklaşık 90 destinasyonda sunduğu özel şoförlü transfer hizmeti, öncelikli havalimanı işlemleri ve dünya genelinde 30'dan fazla noktadaki Emirates Lounge erişimi premium seyahat deneyimini tamamlıyor.

“Orta Doğu'nun En İyi Havalimanı Salonu” seçilen Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki üç Emirates First Class Lounge'u ise alakart yemek servisi, ücretsiz spa uygulamaları, seçkin duty free alışveriş alanı, özel içecek koleksiyonu ve belirli kapılardan doğrudan uçağa biniş imkânı gibi çok sayıda ayrıcalık sunuyor. Ürün, hizmet ve uçuş ağındaki yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Emirates, sektördeki öncü konumunu güçlendirmeye de devam ediyor.

Emirates ayrıca kısa süre önce uçaklarında Starlink hizmetini kullanıma sunmaya başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Emirates, dünyanın en büyük Starlink bağlantılı uluslararası geniş gövdeli uçak filosunu işletecek. Bugüne kadar 36 uçak yüksek hızlı bağlantı hizmetiyle donatıldı. Böylece yolcular seyahatleri boyunca diledikleri içerikleri izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor, görüşme yapabiliyor, çalışabiliyor ve sosyal medya platformlarına erişebiliyor.

Emirates ayrıca yakın zamanda, sektörde bir ilk olarak kapsamlı seyahat sigortası çözümünü de hizmete sundu. Yeni uygulama, yolculara seyahatleri sırasında ek güvence ve koruma sağlıyor.