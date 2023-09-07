Erkan: Dezenflasyon için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

7.09.2023 16:12:160
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Erkan: Dezenflasyon için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Gaye Erkan, "Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur" diye konuştu.

"Sistemin TL'ye dönme hızını kademeli şekilde yapacağız"

Erkan, "Sistemin TL'ye dönme hızını sert düzeltmelere yol açmadan, sakin, kararlı, kademeli bir şekilde yapacağız." diye konuştu.


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