Türkiye’nin Girişimci Kadınları Gaziantep’te buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada işbirliğiyle yürütülen "Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" programının dördüncü durağı Gaziantep oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, girişimci kadınları, girişimci adaylarını ve kadın kooperatiflerini bir araya getiren programda, katılımcıların e-ticaret alanındaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlenirken, Hepsiburada'nın girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine sunduğu destekler de paylaşıldı.

Türkiye'nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü kapsamında Ankara, Bursa ve Antalya'nın ardından Gaziantep'te düzenlenen buluşmada, e-ticarete ilk kez adım atmaya hazırlanan kadınlardan işini dijital kanallarda büyütmek isteyen girişimcilere kadar farklı ihtiyaçlara yönelik konular ele alındı.

Katılımcılar, e-ticaretin temel adımlarından satış ve büyüme süreçlerine, lojistikten dijital pazarlamaya kadar birçok konuda Hepsiburada ekiplerinin deneyimlerinden yararlanma imkanı buldu.

Gün boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde mağaza açılışı, ürün listeleme, satış artırma yöntemleri ve yapay zeka destekli içerik üretimi gibi konular değerlendirildi.

Program kapsamında HepsiJET'in lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd'in dijital reklam modellerine ilişkin de bilgi verilirken, katılımcılar işlerinin bulunduğu aşamaya göre ihtiyaç duydukları konuları ele alma ve merak ettikleri sorulara yanıt bulma imkanı elde etti.

Buluşmada, Hepsiburada'nın girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin e-ticarette büyümelerini desteklemek amacıyla sunduğu fırsatlar da aktarıldı.

Hepsiburada'da satış yapan girişimci kadınlar, 1 milyon lira ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indiriminden yararlanırken, program kapsamında HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğrafı çekimi imkanı da sunuluyor.

Kadın kooperatiflerine ilk 6 ay boyunca yüzde sıfır komisyon uygulanırken, sonraki dönemde komisyon oranı süresiz olarak yüzde 1'de sabitleniyor.

Öte yandan kooperatifler, ücretsiz kargo desteğinden de yararlanabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin güçlenmesine yönelik deneyimini Hepsiburada'nın e-ticaret alanındaki bilgi birikimiyle buluşturan işbirliği kapsamında, kadınların dijital ekonomiye katılımını destekleyen çalışmalar devam edecek.