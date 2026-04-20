Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi Şubat'ta azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,9 azaldı.

AB'de ise inşaat üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 3,7 ile Polonya'da, yüzde 1,4 ile Belçika ve Fransa'da, yüzde 1,2 ile Almanya'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 8,7 ile Romanya'da, yüzde 5,5 ile Slovenya'da ve yüzde 5,4 ile Slovakya'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Polonya'da yüzde 13,7, İspanya'da yüzde 10,2 ve Fransa'da yüzde 3,5 azalırken, Slovenya'da yüzde 24,1, Romanya'da yüzde 15,6 ve Slovakya'da yüzde 8,2 arttı.