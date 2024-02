Evleri Yuvaya Dönüştüren Versuni

Versuni’de, çok zengin bir geçmişe sahip güçlü markamız ve geleceğe odaklı güçlü stratejilerimizle pek çok alanda olduğu gibi bir işveren markası olarak da çalışanlarımıza eşsiz deneyimler sunuyor, inovatif bakış açımızla fark yaratan yenilikçi ve dijital İK uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

Markamızı temsil ettiğimiz Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Rusya bölgelerimizde 30’u aşkın ulustan insanla çalışıyoruz. Yarı yarıya eşit orana sahip olan kadın erkek çalışan eşitliğimiz ve çok sesli ve farklı kültürleri bünyesinde barındıran organizasyonumuzda “tek ekip” ruhunu yaratmayı başardık. Bu doğrultuda, bölgemize bağlı tüm ülkelerde eşitlik ilkesi prensibi ile beyaz yaka ofislerimizden tutun, antrepolarımıza kadar tüm çalışanlarımızın kalbini çok kısa bir sürede fethetmeyi başardık. Bağımsız araştırma enstitüsü Great Place to Work tarafından tüm ülkelerimiz üstün çalışan bağımlılığı rakamları ile (Ortalama %87) en iyi işverenler kategorisinde her yıl ödül almaya devam ediyor. Yine yapılan bağımsız araştırma sonucunda gördük ki, çalışanlarımızın %98’i ofise geldiklerinde kendilerini evlerinde gibi hissediyor. Bu dünya standartlarının da oldukça üzerinde, ve de ulaşılması hiç kolay olmayan bir rakam.

Evleri yuvaya dönüştüren markamızı, “ofisleri evlere dönüştüren” METAR Bölgesel İK Stratejimizle dünyanın en iyi işverenleri arasında temsil etmeyi başardık.

Çalışanlarımızın mutlulukları bizler için rakamlarımızdan çok daha öncelikli sırada geliyor. Ofisimizde kapıdan içeri adım atıldığı an, gülümsemek sabahları güne başlarken uyguladığımız ilk egzersiz. Organik bir şekilde çalışanlarımızın kalplerinde taşıdıkları bu mutluluğun yanı sıra, onların kariyer gelişimleri ve yurtdışı olanakları da bizler için ayrı bir önem taşıyor. Lokal öğrenim, koçluk ve mentorlük fırsatlarının yanı sıra, bölgesel büyük bir aile olarak katıldığımız eğitim haftalarımızda, Hollanda merkez ofisimizden canlı olarak verilen eğitimlerle çalışanlarımızın birlikte gelişmesini sağlıyoruz. Bu alanda yine uluslararası DEKRA firması tarafından 2023 yılının son çeyreğinde yapılan küresel ISO denetimde ilk üç büyük kategorinin ikisinde insan kaynakları uygulamalarımızdan “Learning Weeks” yani “Eğitim Haftaları” projemizle birinci sırayı aldık. Bir diğeri ise dünya rekorlarının üzerinde skor alan %98 “Ofisleri Eve Dönüştürme” stratejimiz oldu.

Farklı kültürlerin büyük bir harmoni ile çalıştığı Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgemizde ayrıca “Culture Ambassadors” adını verdiğimiz bir projemiz var. Bölge ekiplerimiz arasında gönüllük esasıyla oluşturduğumuz bu komite; iç iletişim uygulamalarını hayata geçiriyor. Sanat, Spor, Kültür, Eğlence ve Sosyal Sorumluluk Projelerine odaklanan bu uygulama ile çalışanlarımızın mutluluğunu ve kapsayıcı kültürümüzü en üst seviyeye taşıyor, tamamı dolu pozisyonlarımızla Versuni ailemizi geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. Yıllık olarak oluşturduğumuz “Mutluluk Takvimimiz” ile her kültürden dini ve resmi bayramlarımızı ortakça kutluyoruz, (Dwali, Ramazan, Easter, Christmas, Kurban, Cumhuriyet Bayramları, Afrika günleri, Özel günler vs..) Sayısız sonsuz başarıya ortak imza atıp, bu başarıları uluslararası mecralarda kullanabilecekleri şekilde dolgun hediye çekleri ile çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Birlikte en üst standartlarda eğlenmeye ve bol aktiviteli konaklamalı seyahatlere vakit ayırıyoruz. Uluslararası çalışan programları ile mobiliteye çok açık bir yetenek havuzumuz var ve her yıl Hollanda ve dünyanın çeşitli bölgelerine yetenek ihraç ediyoruz.

Versuni Ev Aletleri Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetler Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Buse Tozar

Sosyal sorumluluk projelerimiz; Afrika’daki azınlık kitleler için, Ortadoğu’da ihtiyacı olan halka hizmet ederek, Türkiye’de Cerebral Palsy ile savaşan çocuklara ve depremzedelere yapılan yardımlarla bizleri birbirimize daha da bağlıyor.

Bizler çalışan rakamı bazında çok büyük olmayan, ancak birlikte çok büyük işler başaran koca gönüllü bir ekibiz. Herşeyin başında ailelerimiz ve sevdiklerimize verdiğimiz değer, bizler için büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden okulların açıldığı haftalarda, sömestre ve yaz dönemlerinde çocuklarımızla ve sevdiklerimizle birlikte rahatça vakit geçirebilelim diye yaz mevsimlerinde Cuma günleri saat 15:00’te bilgisayarlarımızı kapatırız. Ayrıca yaz aylarında her ay 15 gün olmak üzere istediğimiz lokasyondan çalışma özgürlüğümüz vardır. Sene içerisinde de her haftanın 2-3 günü uzaktan, istediğimiz konumdan çalışma özgürlüğüne sahibiz. Günün ortasında spor yapmaya giden bir çalışanımıza, veya özel işleri için ajandasında dilediği boşluğu yaratmak isteyen başka bir çalışanımıza saygımız sonsuzdur. Yine bağımsız araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilen ve katıldığımız ücret anketleri sonuçlarında da oldukça rekabetçi bir ücret ve yan haklar politikası yönettiğimizi belirtmek isteriz. Yöneticilerimizin %70’inin kadın çalışanlarımızdan oluştuğu liderlik pozisyonlarımızda birbirini destekleyen ve çalışırken keyifle eğlenmesini bilen bir ekip olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz.

Çalışanlarımızın bağlılık oranları yine dünya standartlarının çok ötesinde, %3 - %5 rakamlarında kalan turnover (gönüllü istifa) oranlarımız var. Bu istifaların çoğu yurtdışına taşınan çalışanlarımızı kapsıyor. Bir nevi “hire to retire” “emekliliğe kadar birliktelik” mottosu ile gururla çalışıyoruz.

Versuni oldukça sade, ve yatay bir organizasyondur. Hiyerarşinin olmadığı ve “open door policy” yani “Açık Kapı Prosedürlerinin” serbestçe uygulandığı kültürümüzde birbirimizle rahatlıkla iletişim kurar, fikir ve geri bildirimlerimizi yazılı / sözlü gönlümüzce ifade ederiz.

Yasal uygulamaların çok üzerinde olan babalık izinlerimiz, doğum sürecinde ailelerine destek olmak isteyen ebeveylerimize tanıdığımız esneklik, ofiste annelerimiz için özenle tasarlanmış son teknoloji cihazlarla donatılmış emzirme odamız, sıcacık koltuklarla ve kahve makineleri ile döşenmiş zengin bir kütüphanemiz, nintendo playstation gibi aktivitelerin gerçekleştirildiği bir oyun odamız, piyasa ortalamasının çok üzerinde olan geniş yan haklar paketlerimiz, yüksek A plus doğum poliçelerimiz, zengin bireysel emeklilik oranlarımız, birden fazla poliçelerimiz, alanında üzerine rakip tanımayan ödeneklerimiz ve premium markalar ile yönettiğimiz üst segment bir araç filosuna, sınırsız benzin kullanımı gibi haklara sahibiz.

Çalışanlarımız için her yıl daha da geliştirmek üzere çalıştığımız yüksek standartlarımızla, her alanda dünya lideri olmaya devam ediyoruz.

BU BİR REKLAMDIR.