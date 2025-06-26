Yurtdışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 109,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

26.06.2025 15:52:360
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Yurtdışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Haziran haftasında net 685,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 109,2 milyon dolarlık hisse senedi, 2,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Haziran itibarıyla 28 milyar 404 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Haziran haftasında 28 milyar 63,7 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 10 milyar 826,9 milyon dolardan 11 milyar 477,4 milyon dolara çıktı. ÖST stokları da 677,3 milyon dolardan 670,2 milyon dolara geriledi.

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