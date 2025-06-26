AYM'den engelli araç alımında ÖTV istisnasıyla ilgili karar

Anayasa Mahkemesi, engellilik oranı yüzde 90’ın altındaki kişilerin sadece aracı özel tertibatla bizzat kullanmaları halinde ÖTV istisnasından yararlanabilmelerini öngören düzenlemeyi iptal etti.

26.06.2025 16:12:350
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AYM'den engelli araç alımında ÖTV istisnasıyla ilgili karar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Antalya 2. Vergi Mahkemesi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesindeki "bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından" bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Mahkemenin iptal başvurusunda, itiraz konusu kuralla yüzde 90 oranından daha az derecede malul ve engelli olanlardan, araç alımlarında sadece engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırarak bizzat sürücü olma imkanına sahip olanların, ÖTV muafiyetinden yararlanabileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Başvuruda, bu durumun sosyal devlet ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği, engelli haklarının korunmasına ilişkin milletlerarası antlaşmalarla bağdaşmadığı ifade edildi.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti ve hükmün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

Karardan

AYM'nin kararında, kuralla, satın alınan taşıtı sadece engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırarak kullanabileceği sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen malul ve engellilerin ÖTV istisnasından yararlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kuralın, engel durumundan dolayı sürücü belgesi alamayan, herhangi bir taşıtı engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yardımıyla dahi kullanamayacak kişilerin ÖTV istisnasından yararlanamamasına yol açtığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Özel tüketim vergisi istisnasından yararlanma açısından engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan malul ve engellilerden satın alınan taşıtı engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırmak suretiyle kullanabileceği sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler ile engellilik oranı veya engel durumu nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına, dolayısıyla herhangi bir taşıtı kullanamayacağına yönelik olarak karar alınan malul ve engelliler arasında öngörülen farklı muamelenin eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır."

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