EYT'de ilk maaş ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda gözler artık Meclis'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.

Akbaşoğlu, teklifin şubat ayında yasalaşmış olacağını belirterek, "Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." diye konuştu.

"EN UYGUN ZAMAN MAYIS"

Seçim tarihiyle ilgili tartışmalara da değinen Akbaşoğlu, tarihin öne alınmasının 'erken seçim değil seçim güncellemesi' olduğunu dile getirdi. Akbaşoğlu, "Mayıs ayı en uygun zaman dilimi olarak gözüküyor. 7 Mayıs 14 Mayıs veya 21 Mayıs olabilir" diye konuştu.