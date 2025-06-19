Uzakdoğu'dan yeni nesil banyo ritüeli

Lüksü gösterişli değil, rafine bir sadelikle tanımlayan Koi Tokyo markası, İstanbul’da açacağı flagship mağazası ve yeni e-ticaret altyapısıyla Türkiye’den dünyaya açılmayı hedefliyor.

Modern hayatın karmaşasında, sadeleşmek en büyük lüks haline geldi. Koi Tokyo, bu anlayışla yola çıkan; yeni nesil bir marka. Lüksü gösterişli değil, rafine bir sadelikle tanımlayan marka, İstanbul’da açacağı flagship mağazası ve yeni e-ticaret altyapısıyla Türkiye’den dünyaya açılmayı hedefliyor.

Uzakdoğu’nun minimalizmi ile modern şehir yaşamının kesişiminden doğan Koi Tokyo, kişisel bakım ve yaşam ürünlerinde yeni bir deneyim vadediyor. Koi Tokyo sunduğu her detayda özellikle yeni nesil şehirli kadın ve erkeklerin yaşam tarzına hitap ediyor.

Uzakdoğu felsefesinden ilham alan Koi Tokyo, doğallık ve rafinelik arasında bir denge kurmayı hedefliyor. Vücut bakım ürünlerinden özel üretim aromaterapi mumlarına, bambu lifli duş süngerlerinden özel tasarımlı oda kokularına kadar her parça, sessiz bir zarafet, görünmeyen bir özen sunuyor.

Yakında açılacak olan İstanbul’daki flagship mağazası ve yeni dijital platformlarıyla, marka kısa süre içinde seçkin kullanıcıların radarına girmeye hazırlanıyor.