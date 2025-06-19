Daikin Türkiye, mali yıl sonuçlarını açıkladı

Şirket, 400 milyon Euro seviyesindeki ihracatıyla Türkiye’nin iklimlendirme sektöründeki en büyük ihracatçısı olma unvanını 7 yıldır koruyor.

Daikin Türkiye, 1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025 tarihlerini kapsayan FY’24 döneminde 25 milyar 521 milyon TL ciro ve 400 milyon Euro ihracatla yılı tamamladı. 2024 mali yılı sonuçlarını değerlendiren Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, şirketin yaptığı yatırımların getirdiği başarılı finansal sonuçlara ve Türkiye ekonomisine duyulan güvene vurgu yaptı:

“Daikin Türkiye olarak 2011 yılında çıktığımız yolda, her geçen yıl daha da güçleniyoruz. Split klima satışlarımızı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 55 artırarak, 2024 mali yılında 25 milyar 521 milyon TL ciroya ulaştık ve 400 milyon Euro’luk ihracat geliri elde ettik. Türk ekonomisinde uygulanan istikrarlı politikalar sayesinde üretim tesisi yatırımlarımızı sürdürdük. Sakarya Hendek Üretim Tesisimizde ürettiğimiz geniş ürün gamımız sayesinde ise 7 yıldır iklimlendirme sektöründe ihracat şampiyonu olmayı sürdürüyoruz. Aynı zamanda teknolojik altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Daikin Türkiye olarak faaliyete başladığımız 2011 yılından bu yana yaklaşık 125 milyon Euro yatırım yapıldı. 2025 yılında da yatırımlar devam edecek ve bu yıl lansmanını yapacağımız düşük maliyetli split klima üretimini tamamlayarak, seri üretime başladık. Müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırarak yılı hedeflerimizin üzerinde bir ciroyla kapattık. Bu başarının temelinde, Daikin’in global vizyonu ve uzun vadeli stratejik bakışı kadar, Türk mühendisliğine ve insan kaynağına duyduğu güven de yatıyor.

2024 yılında fancoil alanında da önemli bir atılım gerçekleştirdik. Tüm kaset tipi fancoil serimizi yerli olarak üretmeye başladık ve başta Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihraç ediyoruz. Sakarya Hendek Üretim Tesisimiz, Daikin Grubu içinde Avrupa’nın tek fancoil üretim merkezi konumunda yer alıyor. Bu da Daikin Türkiye’yi bu alanda bölgedeki en güçlü oyunculardan biri haline getiriyor. Ayrıca üretim tesisimizde kullanılan hammaddelerdeki yerlileşme oranımızı bu yıl yüzde 68’e çıkararak, sektörümüzdeki yan sanayinin de gelişimine de katkı sağlamayı sürdürüyoruz.

Geleceğe baktığımızda; enerji verimliliğini merkeze alan, sürdürülebilir ve dijital odaklı çözümlerle büyümemizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu vizyonun en önemli parçalarından biri de çalışanlarımızdır. Sahadaki servis teknisyeninden yönetim ekibimize kadar herkesin katkısı, Daikin’in bu başarı hikâyesini mümkün kılıyor.” dedi.

FY’24 döneminde ihracattaki gücünü bir kez daha kanıtlayan Daikin Türkiye, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen “2024 İhracatın Liderleri” ödüllerinde üç başarıya imza attı. Şirket, üst üste 10. kez “En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma” unvanını koruyarak sektördeki liderliğini pekiştirdi. Aynı zamanda “En Çok İhracat Yapan Firma” kategorisinde 7. kez ödüle layık görüldü. Bu başarıların yanı sıra, “2024 Yılı En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tipi Klima İhracatı Yapan Firma” kategorisinde de ödül alarak ihracattaki gücünü tescillemiş oldu. Ayrıca Daikin Türkiye, topluma değer katma felsefesiyle hayata geçirdiği Sakura Kadın Girişimci ve Teknisyen Projeleri ile gelecek nesillerin eğitimine katkı sağlamayı amaçlayan Temiz Hava Elçileri projesi kapsamında sosyal sorumluluk alanında da birçok ödülün sahibi olmaya devam ediyor.

Daikin Türkiye, FY’24 döneminde yalnızca ürün performansıyla değil, sunduğu hizmet ve çözüm odaklı projelerle de fark yarattı. Hizmet ve çözüm satış faaliyetleri, enerji analizleri ve yatırım odaklı enerji etütleri kapsamında elde edilen toplam ciro yaklaşık 18 milyon Euro’ya ulaştı.