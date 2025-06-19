Anadolu’dan yükselen sessiz zarafet

Manisa’nın Kula ilçesinde kurulu fabrikasında üretilen Vav Rattan, dış mekan yaşamını yeniden tanımlama iddiasında.

19.06.2025 16:43:540
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Anadolu’dan yükselen sessiz zarafet

Dışarıdan bakıldığında sade bir yapı, ancak içine girildiğinde tasarımla yoğrulmuş güçlü bir üretim kültürüne sahip olduğu fark ediliyor. VAV Rattan sadece rattan mobilya üretmiyor.

Her ipliği kendi makine parkurunda üretiyor, ardından bu iplikler Manisalı kadınlarının ellerinde, sevgiyle ve sabırla örülüyor. El işçiliğiyle şekillenen bu detaylar, her ürünü yalnızca estetik değil; anlamlı da kılıyor.

Tesisin tamamı entegre bir yapıda

Alüminyum gövdeden kumaş işlemeye, cam montajından ambalajlamaya kadar tüm üretim süreçleri Vav Rattan’ın kontrolünde. Bu sayede tasarım bütünlüğü ve kalite standardı, her koleksiyonda istikrarlı bir şekilde korunabiliyor.

Markanın profesyonel dönüşümünde dikkat çeken bir başka unsur ise yönetim vizyonu. Genel müdür olarak göreve başlayan Özkan Şahin, perakende sektörünün deneyimli ve vizyoner isimlerinden biri. 

Onun liderliğinde Vav Rattan, sadece bir üretici değil, aynı zamanda mimari projelere değer katan yaratıcı bir çözüm ortağı haline gelmeyi hedefliyor. Özkan Şahin, Vav Rattan markasının yeni dönem çalışmalarıyla ilgili olarak;

‘Yalın ama zarif çizgileri, dayanıklı yapısı ve doğal malzeme dokusuyla Vav Rattan; konut projeleri, oteller ve dış mekân tasarımına önem veren yapılar için de ilgi çekici alternatif sunuyor’ diyor.

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