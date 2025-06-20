Altının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 295 bin liraya geriledi.

20.06.2025 16:53:500
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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 295 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 295 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 320 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 206 milyon 323 bin 232,01 lira, işlem miktarı ise 981,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 243 milyon 334 bin 922,46 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.320.000,003.370,75

En Düşük4.295.000,003.312,00

En Yüksek4.350.000,003.393,90

Kapanış4.295.000,003.340,00

Ağırlıklı Ortalama4.313.574,993.371,30

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.206.323.232,01

Toplam İşlem Miktarı (Kg)981,95

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