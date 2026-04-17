Finans dünyasının renkli ismi, efsanevi yatırımcı Mark Mobius vefat etti

Yatırım dünyasına sadece rakamları değil, insan hikayelerini ve keşif ruhunu katan 89 yaşındaki Mobius’un vefatı, LinkedIn sayfası üzerinden yapılan resmi bir açıklama ile duyuruldu.

Yatırımın "Indiana Jones"u: Bir Kaşifin Portresi



Mark Mobius, sadece bir fon yöneticisi değil, elinde çantasıyla dünyayı köşe bucak gezen bir modern zaman kaşifiydi. Onu meslektaşlarından ayıran en büyük özelliği, klimalı ofislerde veri analiz etmek yerine, potansiyel gördüğü ülkelerin sokaklarına inmesiydi.



Mobius; Brezilya'daki fabrikaları gezer, Polonya'daki özelleştirme yetkilileriyle pazarlık yapar ve Filipinler'deki küçük esnafla sohbet ederdi. En meşhur sözlerinden biri olan "Bir piyasayı anlamak istiyorsanız, insanlarından başlayın" ilkesi, onun soyut finans teorilerinden ziyade toplumsal dinamiklere verdiği önemi özetliyordu.



Krizleri Fırsata Çeviren Felsefe



Mobius, yatırımcıların kaçtığı "tehlikeli" ve "istikrarsız" piyasaları birer fırsat kapısı olarak görürdü. Yazdığı çok sayıda kitaptan biri olan **"Kâr Pasaportu"**nda belirttiği şu cümle, onun sarsılmaz iyimserliğinin kanıtıydı:



"Volatilite (oynaklık), korkulacak bir düşman değil, fırsatın yakın olduğunun bir işaretidir."



Hatta hayatının son döneminde bile (geçtiğimiz Ocak ayı) heyecanını yitirmemiş, Venezuela’daki siyasi değişimlerin ülkeyi yeniden yatırımcılara açabileceğine dair öngörüler paylaşmıştı.



Kariyer Yolculuğu ve Templeton Yılları



Mobius'un kariyeri klasik bir finansçı profilinden çok uzaktı. New York doğumlu olan yatırımcı, sanat eğitimiyle başladığı yolculuğunu MIT'de ekonomi doktorasıyla taçlandırmıştı. Gençliğinde bir yetenek ajansında çalışmış, öğretmenlik yapmış, hatta Asya'da Snoopy ürünlerinin pazarlamasını yönetmişti.



Yaklaşık 30 yıl boyunca Templeton Emerging Markets Group'un yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. Bu süreçte en az 112 ülkeyi ziyaret ettiği tahmin ediliyor. Bir zamanlar "egzotik" veya "önemsiz" görülen piyasalara milyarlarca dolarlık sermaye akışına öncülük ederek, bir nesil fon yöneticisinin vizyonunu şekillendirdi.



Eğitim ve Erken Yaşam



Porto Rikolu ve Alman ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu çok kültürlü altyapı, onun dünyaya olan merakını ve farklı kültürlere adaptasyonunu kolaylaştırdı. 1964 yılında MIT’den (Massachusetts Institute of Technology) iletişim uyduları üzerine yazdığı teziyle mezun oldu.



Mirası ve Sonrası



Mark Mobius, sakin tavrı, bembeyaz saçları ve ansiklopedik bilgisiyle Batılı yatırımcılar için bir "güven limanı"ydı. Karmaşık siyasi riskleri ve şeffaf olmayan yönetim yapılarını basitleştirerek, gelişmekte olan piyasaların kamuoyundaki yüzü oldu. Mobius'un vefatının ardından kurduğu Mobius Investments şirketinin liderliğini, ortakları John Ninia ve Eric Nguyen devralacak. Şirket, onun "keşfetme ve değer yaratma" mirasını sürdürmeyi hedefliyor.

İstanbul Borsası’nın "Tek Masa" Döneminden Bugünlere



Mobius, Türk borsasının evrimini en başından beri takip eden nadir isimlerden biriydi. Bir röportajında, "90’ların başında İstanbul Borsası’nda sadece tek bir masa vardı, şimdi ise olağanüstü bir sisteminiz var" diyerek Türkiye'nin finansal altyapısının katettiği mesafeye olan hayranlığını dile getirmişti.



Mobius’un yatırım felsefesi "rakamlardan önce insanlara bakmak" üzerine kuruluydu. Türkiye hakkında sık sık şu vurguyu yapardı: "Türkler, tarihleri boyunca birçok felaket ve kriz atlatmışlardır. İnanılmaz bir dayanıklılık ve yaratıcılık sergiliyorlar. Ne olursa olsun hayatta kalmayı ve ayağa kalkmayı başarıyorlar."



Yatırım Tercihleri: "İmalat ve Yazılım"



Türkiye’de her zaman fırsat gördüğü iki ana alan vardı:



İhracat Odaklı İmalat: Türkiye’nin çok güçlü bir üretim tabanı olduğunu ve Türk şirketlerinin döviz kazanma yeteneğinin onları krizlere karşı koruduğunu savunurdu.



Yazılım ve Teknoloji: Sadece yerel pazara değil, dünyaya yazılım ihraç edebilen Türk teknoloji şirketlerine özel bir ilgisi vardı.



Kriz Zamanlarındaki Dik Duruşu



Birçok yabancı yatırımcı kur dalgalanmaları veya siyasi belirsizliklerde Türkiye’den kaçarken, Mobius her zaman uzun vadeli bakılması gerektiğini hatırlatırdı. 2023 yılındaki büyük deprem felaketinden sonra bile Türkiye’ye olan pozitif bakışını korumuş ve "Kesinlikle Türk şirketlerine bakmaya devam edeceğiz" mesajını vermişti.



Ona göre Türkiye, gelişmekte olan piyasalar evreninde vazgeçilmez bir parçaydı. Bu yüzden Türk finans çevrelerinde sadece bir yatırımcı olarak değil, Türkiye’nin potansiyeline inanan bir "guru" olarak her zaman büyük saygı gördü.