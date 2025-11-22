Garanti BBVA'da üst düzey atama

Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasını takiben Kemal Atıl Özus devralacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'ya 1990'da katılan ve uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra Finans ve Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aydın Güler'in görevini, Kemal Atıl Özus devralacak.

Kariyerine Ernst&Young İstanbul Ofisi'nde başlayan Özus, Akbank'ta Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığının ardından son olarak ING Bank'ta Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Özus'un bankacılık sektöründe, finansal koordinasyon ve kontrol alanında 32 yıllık tecrübesi bulunuyor.