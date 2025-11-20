Reysaş GYO, 3 milyar TL’lik sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu

Şirket, mevcut sermayesini 2 milyar TL’den önce %100 bedelsiz artırımla 4 milyar TL’ye, ardından %50 bedelli artırımla 3 milyar TL’ye yükseltmek üzere yönetim kurulu kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, bedelsiz artırımın 2 milyar TL enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, bedelli artırımın ise 2 milyar TL nakden karşılanacağı belirtildi. Rüçhan haklarının 1 TL nominal değer üzerinden kullandırılacağı, kullanılmayan paylar için Egemen Döven tarafından satın alma taahhüdü verildiği ifade edildi. Sermaye artırımı süreci kapsamında izahname onayı için SPK’ya 20 Kasım 2025’te başvuru yapıldığı duyuruldu.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimiz 19.11.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin (Sermaye ve Paylar) vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 15.000.000.000- TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.000.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %50 oranında, 2.000.000.000-TL artırılarak 3.000.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin (Sermaye ve Paylar) vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 15.000.000.000- TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.000.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (enflasyon düzeltmesi sermaye olumlu farklarından) (bedelsiz) karşılanmak suretiyle %100 oranında, 2.000.000.000-TL artırılarak 4.000.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

Toplam artırılan 3.000.000.000-TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payların mevcut durumda 4.705.882,54-TL nominal değerli olan A Grubu nama yazılı imtiyazlı pay karşılığında 7.058.823,81-TL nominal değerli A Grubu nama yazılı imtiyazlı pay, mevcut durumda 1.995.294.117,46-TL nominal değerli olan B Grubu hamiline yazılı imtiyazlı pay karşılığında 2.992.941.176,19-TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte pay olarak çıkarılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına,

Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına, satılamayan paylar olması durumunda Sn Egemen Döven tarafından payların satın alınmasına ilişkin verilen taahhüdün kabulüne,

Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izahname, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,