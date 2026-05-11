Gelecek Varlık’tan ilk çeyrekte 402,5 milyon TL’lik net kâr

Gelecek Varlık Yönetimi, 2026 yılının ilk üç ayında önemli büyüme kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde Gelecek Varlık’ın tahsilat tutarı 1 milyar 529 milyon TL’ye ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artış gösterdi. Aynı dönemde şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü 861,9 milyon TL olarak gerçekleşti ve yüzde 28,5’lik bir büyüme kaydetti. Şirketin net kârı 402,5 milyon TL ile yüzde 14,5 oranında yükselirken, özkaynakları 4 milyar 247 milyon TL seviyesine çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,2 büyüme gösterdi.

2026 yılı ilk çeyreğinde satın alınan alacak tutarı 4,5 milyar TL oldu. Böylelikle toplam satın alınan alacak tutarı 55,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Yatırım tarafında da güçlü bir performans sergileyen Gelecek Varlık, bu dönemde 678,5 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Şirketin toplam yatırım tutarı ise 11,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

“ İnsana ve teknolojiye yatırımlarımızı artıracağız”

Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Z. Sezin Ünlüdoğan, 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gelecek Varlık olarak sergilediğimiz finansal performans, dengeli büyüme stratejimizin başarısını gösteriyor. Sektördeki 20 yılı aşkın liderliğimizi korumak ve güçlendirmeye devam etmek her zaman ilk önceliğimiz. 5 yıllık planımızda yatırmlarımızı doğru ve karlı alanlara yaparak büyümemizi güçlendirmek, yeni kredi, işlem tipleri ve yeni pazarlarla iş alanlarımızın çeşitliliğini arttırmak ve insana ve teknolojiye yatırımlarımızı artırmak bulunuyor. Türkiye’deki gücümüzü ve bilgi birikimimizi taşıyabileceğimiz ayrıca bizim de onlardan öğrenebileceğimiz yeni pazarlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Dijitalleşmeyle operasyonel verimliliği ve müşteri deneyimini güçlendiriyor

Dijitalleşme yatırımlarıyla süreçlerini daha erişilebilir ve yönetilebilir hale getirdiklerini ifade eden Ünlüdoğan, şöyle devam etti; “ Müşterilerimizin ödeme ve yapılandırma süreçlerini self servis bir şekilde dijital kanallar üzerinden kolayca yönetebilmeleri, hem operasyonel verimliliği artırıyor hem de müşteri deneyimini güçlendiriyor. Ayrıca yarattığımız ekonomik değeri, toplumsal fayda üreten projelerle taçlandırıyoruz.”