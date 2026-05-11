Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın üç ihale düzenleyecek

11.05.2026 11:12:290
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarınki ilk ihalede, 4 yıl (1337 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Üçüncü ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

