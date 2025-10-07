Hazine, 5 yıllık tahville 42,2 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli tahvilde ihale öncesi satışlarla birlikte 42,2 milyar TL'lik borçlanmaya imza attı.

7.10.2025 15:45:470
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayı iç borçlanma takviminde yer alan 5 yıl vadeli tahvilde borçlanmasını tamamladı.

5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracında 46,2 milyar liralık teklife karşılık 20,4 milyar liralık net satış gerçekleştirildi. İhalede bileşik faiz yüzde 36,98 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılar ile kamudan toplam 21,8 milyar lira borçlandı.

Piyasa yapıcılardan gelen 25,7 milyar liralık teklife karşılık 11,8 milyar lira satış gerçekleştirildi.

Bu tahvilde kamuya 10 milyar lira satış oldu.

