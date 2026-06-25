İDMA İstanbul 2026 Fuarı kapılarını açtı

Küresel tahıl ve gıda işleme sektörünün önde gelen firmalarını buluşturan 11. İDMA İstanbul 2026 Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Üç gün sürecek fuarda, un, yem, bakliyat, makarna ve bisküvi üretim teknolojilerine yönelik yenilikçi çözümler tanıtılırken, sektör temsilcileri uluslararası ticaret ve ihracat odaklı iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

İDMA İstanbul 2026'da 100'den fazla ülkeden 10 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ve 300'ün üzerinde katılımcı firmanın ağırlanması hedeflenirken, organizasyon kapsamında 60'tan fazla ülkeden delegasyon ve binlerce B2B görüşmeyle İDMA İstanbul 2026’nın yeni ihracat bağlantıları geliştirmesi, uluslararası iş ağlarını büyütmesi ve yeni pazarlara erişim açısından fırsatlar sunması planlanıyor.

Fuarın açılış programında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, küresel yem, tahıl ve gıda işleme sektörünü dünya ile buluşturan bu organizasyonu çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Leblebiciler, dünya nüfusunun her geçen gün arttığını belirterek, "Dolayısıyla gıda güvenliği, sürdürülebilir enerji verimliliği, teknolojik dönüşüm konuları giderek önem kazanıyor. Tarım ve gıda sanayisinin modern teknolojilerle desteklenmesi, üretim kapasitesinin artırılması da bu manada önem taşımakta. Bizim bu anlamda güçlü markalarımız, güçlü üretim altyapımız söz konusu. Dolayısıyla Türkiye değirmencilik tahıl işleme teknolojilerinde sektörün en önemli oyuncularından birisi. Aynı zamanda İstanbul da sektörün küresel buluşma merkezi konumunda." diye konuştu.

- "Türk üreticisinin emeğini katma değere dönüştüren sektörlerin hepsi burada"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal şu an hasat döneminde olunduğunu bildirerek, "Türk üreticisinin emeğini katma değere dönüştüren sektörlerin hepsi burada, temsilcileri burada. Sektör, Türkiye'ye son 23 senede 34 milyar dolar ihracat katma değeri kazandıran sektör." dedi.

Güldal, "Değerli ihracatçılarımızı, sanayicilerimizi, ülkemizin istihdamına, iş gücüne, ekonomisine, ihracatına verdikleri katkıdan dolayı tebrik ediyorum. Bu fuarı, kalite ve teknolojinin yeni güncellendiği, ticaretin, transferlerin yapıldığı bir ortam, platform olarak görüyoruz ve çok değerli olduğunu hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, bugün sadece bir fuarın açılışını gerçekleştirmediklerini vurgulayarak, "Bugün burada Türk değirmen sanayicisinin üretim gücünü, mühendislik kabiliyetini, teknolojik bilgi birikimini, dünyaya açılan vizyonunu temsil eden buluşmaya tanıklık ediyoruz." şeklinde konuştu.

Demirtaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın birçok noktasındaki un fabrikalarında, yem fabrikalarında, depolama tesislerinde, tahıl işleme merkezlerinde bugün Türk mühendislerinin imzası bulunmaktadır. Bu başarı bir tesadüf değildir. Bu başarı yıllardır üretime, mühendisliğe, teknolojiye, kaliteye, uluslararası rekabete, yatırım yapan Türk değirmen sanayicisinin başarısı. Bizler sektörümüzün uluslararası tanıtımında her türlü faaliyetle katkı sağlamak için buradayız. Fuarımızın da değirmen işleme ve depolama teknolojilerindeki liderliğimizi daha ileriye taşıyacağı noktasındaki katkılarını hep birlikte göreceğiz."

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak ise İDMA'ya katılımın önemine işaret ederek "Bu, ülkemiz için bizler için, sanayicilerimiz için son derece önemli bir konu. İDMA'nın tüm personellerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan da bugün Avrupa'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan ve Amerika kıtasından gelen misafirleri ağırladıklarını ifade ederek, "İstanbul, yüzyıllardır medeniyetleri, kültürleri ve ticaret yollarını buluşturan eşsiz bir şehir olmuştur. Bugün de İDMA sayesinde sektörümüzün küresel buluşma noktası olma özelliğini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.